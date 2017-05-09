中國財經 港股直擊

內地從2013年開始倡議「一帶一路」，已經4年，但外界對其效益，包括帶動內地製造產業升級發展、經濟效益等，不無懷疑眼光。本周日起一連兩日，中國將在北京召開「一帶一路」國際合作高峰論壇。有券商相信，「一帶一路」已經從理論構想邁入務實合作的新階段，也有券商認為，計劃對內地經濟有推動作用，但短期而言，不能期望太高；至於受惠股分，基建股始終是眾券商之選。

論壇主題是「加強國際合作，共建一帶一路，實現共贏發展」，國家主席習近平將出席論壇開幕式。今次論壇規模不少，目前已經有28個國家元首和政府首腦確認出席論壇，此外，聯合國秘書長、世銀行長、國際貨幣基金組織總裁亦將出席圓桌峰會。

券商中金指，截至目前，已有超過100個國家和國際組織參與了「一帶一路」的倡議，內地與沿線國家簽署了130多個涉及鐵路、公路、海運、航空和郵政的雙邊和區域運輸協定，已在沿線國家建設了56 個經貿合作區；進展比預期為快。

中金又認為，對比傳統貿易和基建出口相比，「一帶一路」有更多的創新，包括在政策、基建、貿易、資金、文化的深度融合和全面推進，是國家戰略性對接；包括中國與越南的「兩廊一圈」構想、柬埔寨的「四角」戰略等；預期在論壇期間，內地有望再與近40個國家和國際組織商簽合作文件；為未來數年內「一帶一路」的工作，奠定實質基礎。

券商里昂則指，自2013年以來，中國與「一帶一路」沿線國家已簽署的基建項目協議，價值超過6000億元(美元‧下同)，近半與運輸，電力和能源有關。該行預料，內地明年新簽海外訂單額將達3000億元。同時，由於去年末季多個中亞基建項目啟動，預料2017至2020年的海外施工收入將飆升，每年新增訂單的收入料增至1.7倍至2倍。

里昂指出，去年中國與「一帶一路」國家的雙邊貿易額達6.3萬億元人民幣；而從今年首2個月的數據顯示，在中國的帶領下，亞洲區內貿易額今年有望按年升12.7%。而包括跨境併購、合資企業和綠地投資等的中國海外直接投資項目規模，將進一步拋離外商直接投資規模。同時，自獲納入特別提款權(SDR)籃子後，人民幣已成為雙邊貿易結算的一部分，特別是在能源方面。

該行認為，中國對外擴張仍然處於上行階段，料北京繼續鞏固與「一帶一路」國家的關係，而建造業及工程設備公司可從中獲益。

至於另一券商瑞信預計，內地未來5年在62個「一帶一路」國家合共投資或達3130億至5020億美元，印度、俄羅斯、印尼、伊朗、埃及、菲律賓及巴基斯坦預計最受惠。而非洲13國則預計或獲中國投資520億至790億美元，並可能會為它們創造540億美元的國內生產總值。

不過，瑞信認為，「一帶一路」的短期影響未必十分吸睛，因中國需與相關國家商討投資合約細節，以保障各方利益。同時，與內地企業在內地的投資額相比，5年5000億美元的投資規模相對較小，單是內地去年固定投資金額已達9萬億美元，其中3萬億美元是來自基建投資。

該行認為，現階段最受惠於「一帶一路」的是內地中型建築及工程機械公司，以及在中國投資比重較大的亞洲基建公司，建議投資者可留意多隻「一帶一路」投資主題下被看好的股份，當中包括中國重汽(03808)、中交建(01800)、中聯重科(01157)及三一重工等。

里昂亦指出，可留意活躍於「一帶一路」基建項目的企業，包括中交建，中鐵建(01186)，中國中鐵(00390)和中國中車(01766)，因它們在中國海外項目所佔的市場份額仍持續增長。

中金推薦股份，則包括中交建、中國中鐵、中鐵建；工程機械股方面，港股則推薦中聯重科；軌道交通裝備則推薦中國中車、中國通號(03969)、株洲時代電氣(03898)；電氣設備股方面，則有上海電氣(02727)、哈爾濱電氣(01133)；通信主設備商則包括中興通訊(00763)。