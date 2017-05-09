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今日 16:48 中國財經

人行工作論文:非銀機構影響力不容忽視

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人民銀行發表工作論文稱，儘管中國的銀行機構仍然在金融體系中佔據主導性地位，但非銀行金融機構在中國金融體系已顯示出不容忽視的影響力；商業銀行而非四大國有銀行在金融衝擊傳遞網絡中，扮演着更為顯著的角色。

人行表示，中國金融部門對全球主要經濟體尤其是對日本金融部門，已經表現出了一定的影響力。

論文指，應進一步研究對系統性重要金融機構的識別策略，進一步認識金融市場政策干預的外溢效應和國際協作的必要性，並高度重視非銀行金融機構對金融穩定的影響。

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