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今日 15:19 中國財經

工信部召開淘汰落後產能小組會議

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工信部黨組成員、總工程師張峰主持召開淘汰落後產能工作部際協調小組會議。他表示，去年部際協調小組成員單位以鋼鐵、煤炭、水泥、平板玻璃等行業為重點，全年淘汰落後煉鐵產能677萬噸、煉鋼產能1096萬噸、電解鋁產能32萬噸、水泥熟料產能559萬噸、平板玻璃產能3340萬重量箱，關閉年產能30萬噸以下落後小煤礦1500多處、涉及煤炭產能超過1億噸，為化解鋼鐵、煤炭等行業產能過剩，促進節能減排發揮了重要作用。

張峰強調，部際協調小組各成員單位要更多地運用市場和法治的辦法，堅決依法淘汰不達標的落後產能。

 

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