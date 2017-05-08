中國財經

商務部今日公布，決定自明日起，對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。

商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國國內產業造成的損害可能繼續或再度發生。依據《反傾銷條例》第50條的規定，商務部根據調查結果，向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。

反傾銷稅以海關審定的完稅價格從價計徵，進口環節增值稅以海關審定的完稅價格，加上關稅和反傾銷稅作為計稅價格從價計徵。