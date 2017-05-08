訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:29 中國財經

商務部:對進口氯丁橡膠續徵反傾銷稅

商務部今日公布，決定自明日起，對原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年。

商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國國內產業造成的損害可能繼續或再度發生。依據《反傾銷條例》第50條的規定，商務部根據調查結果，向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。

反傾銷稅以海關審定的完稅價格從價計徵，進口環節增值稅以海關審定的完稅價格，加上關稅和反傾銷稅作為計稅價格從價計徵。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。