上證指數午後回穩，現升2點，深成指升45點。
上證指數現報3081點，升2點或0.09%，最高見3084點，升5點或0.18%，成交1254.91億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9878點，升45點或0.46%，高見9871點，升37點或0.39%，成交1602.4億元。
滬深300指數報3354點，跌4點或0.12%；創業板指數報1801點，升12點或0.69%。
各板塊個別發展，次新股升逾3%；電力股升逾1%；有色金屬、化工、煤炭、金融股靠穩；水泥、鋼鐵、房地產、石油股則偏軟。
今日 14:33 中國財經
上證指數午後回穩，現升2點，深成指升45點。
上證指數現報3081點，升2點或0.09%，最高見3084點，升5點或0.18%，成交1254.91億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9878點，升45點或0.46%，高見9871點，升37點或0.39%，成交1602.4億元。
滬深300指數報3354點，跌4點或0.12%；創業板指數報1801點，升12點或0.69%。
各板塊個別發展，次新股升逾3%；電力股升逾1%；有色金屬、化工、煤炭、金融股靠穩；水泥、鋼鐵、房地產、石油股則偏軟。
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