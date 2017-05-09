中國財經

上證指數午後回穩，現升2點，深成指升45點。

上證指數現報3081點，升2點或0.09%，最高見3084點，升5點或0.18%，成交1254.91億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9878點，升45點或0.46%，高見9871點，升37點或0.39%，成交1602.4億元。

滬深300指數報3354點，跌4點或0.12%；創業板指數報1801點，升12點或0.69%。

各板塊個別發展，次新股升逾3%；電力股升逾1%；有色金屬、化工、煤炭、金融股靠穩；水泥、鋼鐵、房地產、石油股則偏軟。