中國財經

台灣股市收跌，加權指數收報9915點，跌21點或0.22%，一萬點關口得而復失。

台股今早高開29點後升幅擴大，在電子股帶動下，衝上萬點，一度高見10001點，但尾段由升轉跌，收市跌21點。其中，造紙股挫1.77%，塑化股跌1.7%，泥窯股亦跌1.16%。

分析師指出，台股今日高開低走，主要是跟隨隔晚美國標普500指數及納斯特綜合指數曾創新高，刺激台股相隔兩年後，第五度攻上萬點關口，惟尾段受壓倒跌。

個股方面，重磅股鴻海漲2.97%，大立光升1.22%，台積電升0.49%。