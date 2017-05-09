中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)預計，中國經濟今年將增長6.6%，明年增長6.2%，但前提是假定近期緊縮措施導致房地產市場冷卻、疲軟的工資增長導致消費放緩，以及財政赤字的穩定上升。

IMF表示，由於持續的政策支持，特別是房地產市場的反彈，以及通脹壓力的回升，中國近期增長前景一直被上調。但持續快速的信貸增長加劇本已嚴重的脆弱性。GDP增長預計將保持強勁，但繼續逐漸放緩。

IMF發表展望報告指出，預料今年亞太經濟將增長5.5%，明年增長5.4%，遠高於IMF預估的3.5%和3.6%的全球經濟增速。