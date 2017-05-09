中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開13點。

上證指數開市報3064點，跌13點或0.45%；現報3066點，跌12點或0.4%。

深成指開市報9794點，跌38點或0.39%；現報9801點，跌31點或0.32%。

滬深300指數開市報3342點，跌16點或0.48%；創業板指數開市報1780點，跌8點或0.46%。

各板塊幾乎全線向下，水泥股跌逾1%；房地產、化工、電力、石油、鋼鐵、煤炭、金融、有色金屬股偏軟；僅得開發區股及次新股靠穩。