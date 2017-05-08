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今日 16:11 中國財經

中國首季經常賬戶順差190億美元

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國家外滙管理局公布國際收支平衡表初步數據，首季經常賬戶順差190億元(美元‧下同)，資本和金融賬戶逆差190億元。

外管局新聞發言人稱，中國首季經常賬戶順差繼續保持在合理區間，非儲備性質的金融賬戶逆差大幅收窄，國際收支交易導致儲備資產略有下降，但降幅明顯收窄。總體看，中國國際收支具有良好的經濟基本面基礎。

外管局公布的數據顯示，一季度貨物貿易順差817億元，服務貿易逆差601億元；資本賬戶逆差1億元，非儲備性質的金融賬戶逆差215億元，儲備資產減少26億元。

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