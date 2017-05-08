中國財經

中國4月進出口增速均遜預期。分析人士認為，這主要是受基數和商品價格指數回落影響，預期後續進出口漲幅將會持續收窄。

海關總署公布，以人民幣計價，4月出口按年增長14.3%，增速較3月回落8個百分點；進口按年增長18.6%，按月回落7.7個百分點。美元計，出口按年增8%，按月回落8.4個百分點；進口增11.9%，按月回落8.4個百分點。4月貿易順差2623億元人民幣。

今年首4個月，人民幣計出口按年增14.7%；進口按年增27.8%。美元計，出口增8.1%；進口增20.8%。

交通銀行金融研究中心表示，4月出口放緩，但增長勢頭還是有所保持。一方面全球的經濟保持復甦態勢，美國的經濟增長方案，對提振美國市場有幫助。另一方面，今年春節廣交會成交金額上漲，且中國出口先導指數上升，當前出口回暖可持續，次季出口有望保持增長。

中國國家信息中心宏觀經濟研究室主任牛犁認為，雖然首季的外貿數據較亮麗，但從國內外的經濟形勢看，經濟雖有回暖，但實體經濟的表現並無數據體現的那麼好，尤其首季外貿的大漲與價格有關，隨着這一因素消退，後續進出口仍是向下的趨勢。

中國國際經濟交流中心研究員張永軍則表示，4月份以美元計價的進出口數據明顯回落並不意外，因前期導致進出口大增的大宗商品價格大漲的因素已明顯消退，同時外需的回暖雖有改善，但並不像外貿數據表現的那麼強勁，因此首季外貿改善的基礎並不牢固。

他指出，從未來外貿走勢看，隨着前期影響進出口大漲的價格因素逐漸回落，內需變化不大的前提下，後續進出口漲幅會明顯收窄。