內地股市開市下滑，上證指數低開12點，失守3100點關口。
上證指數開市報3090點，跌12點或0.42%；現報3092點，跌10點或0.35%。
深成指開市報10000點，跌23點或0.23%；現報10016點，跌7點或0.08%。
滬深300指數開市報3369點，跌13點或0.4%；創業板指數開市報1814點，跌4點或0.22%。
各板塊幾乎全線向下，紡織機械股跌1%；金融、房地產、水泥、鋼鐵、電力、化工、石油、煤炭、有色金屬股偏軟；玻璃股、次新股則靠穩。
今日 09:35 中國財經
內地股市開市下滑，上證指數低開12點，失守3100點關口。
上證指數開市報3090點，跌12點或0.42%；現報3092點，跌10點或0.35%。
深成指開市報10000點，跌23點或0.23%；現報10016點，跌7點或0.08%。
滬深300指數開市報3369點，跌13點或0.4%；創業板指數開市報1814點，跌4點或0.22%。
各板塊幾乎全線向下，紡織機械股跌1%；金融、房地產、水泥、鋼鐵、電力、化工、石油、煤炭、有色金屬股偏軟；玻璃股、次新股則靠穩。
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