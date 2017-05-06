南昌市住房保障和房產管理局透露，4月南昌市市區商品房住宅銷售量按年下降46%，跌幅較3月繼續擴大，二手房住宅交易量亦有所下降。
南昌市3月出台房地產市場調控政策，進行「限購」「限貸」。南昌房地產訊息網統計數據顯示，4月南昌市市區商品住宅銷售3347套，按年下降46%，按月下降24%；面積38.66萬平方米，按年下降47%，按月跌23%。
二手房交易方面，4月南昌市市區二手房住宅交易2548套，面積24.48萬平方米，按年下降14%和12%。
今日 13:57 中國財經
南昌市住房保障和房產管理局透露，4月南昌市市區商品房住宅銷售量按年下降46%，跌幅較3月繼續擴大，二手房住宅交易量亦有所下降。
南昌市3月出台房地產市場調控政策，進行「限購」「限貸」。南昌房地產訊息網統計數據顯示，4月南昌市市區商品住宅銷售3347套，按年下降46%，按月下降24%；面積38.66萬平方米，按年下降47%，按月跌23%。
二手房交易方面，4月南昌市市區二手房住宅交易2548套，面積24.48萬平方米，按年下降14%和12%。
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