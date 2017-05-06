中國財經

晉朝自五胡亂華後失去華北的統治權，東晉王朝在南方建立，但只保留半壁江山。東晉後的漢族政權有宋、齊、梁、陳，是為南朝。北方的外族則統治華北，各地先後有多個政權，前秦王朝的苻堅一度統一北方，並計劃南侵統一中國，但在淝水一戰，他的八十萬雜牌軍被東晉八萬北府兵打得落花流水。前秦戰敗後曾投降的各族紛紛獨立，北方再度分裂，後來由鮮卑族的北魏再度統一北方，是為北朝的開始。後來北魏分裂為東魏、西魏，兩國又分別被北齊和北周取代。

東晉初年，約九十萬戶漢人由北方遷徙到江南六郡做開荒牛，佔北方戰亂地區人口的半數，這是漢族歷史上最大的一次遷移，中國的經濟重心自此南移。

南朝靠商業

根據史學大師錢穆所講，南朝在經濟上相當富庶，主要不是靠農業，乃是靠商業。當時的田地都被世家貴族所佔，造成貴族官僚資本大做生意。南朝的田租有徵收困難的問題，收田租先要做調查戶口的工作，但那個時代戶口混亂，查核並不容易。宋桓帝時曾竭力調查戶口，仍無結果；而「土斷」政策推行也不順利。政府經濟靠商業稅收為主，對商人有多種優惠，商人不但做生意，亦可任官職。原來的公務員，亦有很多是正職當官，副業營商。而平民百姓，亦多選擇成為商販而不再從事耕種。

據《隋書·食貨志》記載，由東晉開始至南朝，凡買賣奴婢、馬牛、田宅，價值一萬錢政府抽商業稅四百錢， 賣者出三百，買者出一百，商業稅為百分之四。政府在交通要道設置關津，以抽取商稅。首都建康（今南京）的東西分別有方山津和石頭津的海關。各海關有關長，警長主持，以檢查貨物和捉拿罪犯，例如煤炭、魚獲等，抽百分之十商業稅。

南朝的內陸經商之路，主要有四條，都是由首都建康向外發展，一條至江蘇彭城，一條至淮北，一條至湖北，另一條至成都。但整個南朝商業最繁榮的則是近海的廣州，與東南亞、印度等十多國通商，輸入貨物多是象牙、犀角、琉璃、香料等，而南朝輸出多是絲綢布絹。當時凡做上廣州刺史的官職，都必會成為巨富（靠貪污）。政府所得的商業稅當然豐厚，南朝實際上是靠商業立國。梁朝時，外國商船一年到來十多批。當時北魏貴族已經腐化，也需要南海貨供消費，梁朝商人就多輸入南貨在邊境互市。

官僚資本撐起北朝

北朝表面上是異族統治漢人的時期，而錢穆認為，那時是胡漢合作，北朝乃是中華文化插入了外族統治。北朝的經濟不夠南朝繁榮，但商業也算興盛，和南朝一樣，北朝的高官將領都喜歡下海兼營商業，官僚資本撐起整個北朝的經濟。

北魏崛起統一北方後，首都由平城（山西大同）遷往洛陽。這個時候的洛陽城比魏晉時規模更大，西陽門外有大市（商業區），周圍八里，分成東西南北。當中東市有「通商里」和「達貨里」，其中有劉寶是全國最富有商人，他經營連鎖式大型百貨商店，在北魏全國各州郡均開設分店，當中商品，定價全國一律。西市專門賣酒。南市有伎女唱歌跳舞，是娛樂區。此外，市內分別有禽畜屠宰、海鮮、食鹽、栗米及金融等行業，商品繁多。洛陽城南有四通市，為國際貿易集散市場，城中有多達萬餘戶商家來自中亞細亞及羅馬帝國（大秦國）。

總的來說，北朝經濟較南朝落後。北魏孝文帝行均田制後，北方的農業從戰亂後漸漸發展，可能恢復到漢朝晉朝的生產水平。依靠農業的恢復，以佛教為主體的北朝文化才得以發展起來。

鍾左敦