中國財經

有媒體報道稱，由於發行成本持續走高，且與一些政策性投資項目利差倒掛，國家開發銀行正計劃暫停發行金融債。國開行在官網澄清指出，個別媒體對該行金融債發行安排作出不實報道。

該行表示，長期以來，國開行根據信貸投放進度及金融市場變化，穩妥有序安排發債工作，維護金融市場平穩運行，目前不存在暫停發行的情況。

國開行將繼續做好開發性金融支持實體經濟的各項工作，繼續落實「三去一降一補」，助力深化供給側改革，持續精準發力，服務脫貧攻堅、棚改、一帶一路等重大任務。