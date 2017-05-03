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今日 19:14 中國財經

保監:支持險資參與債轉股

中國保監會表示，將發揮保險資金融通和引導作用，支持保險資金參與市場化債轉股。同時，推動個人稅收遞延養老保險試點政策出台並落地實施。

中保監發布的《關於保險業支持實體經濟發展的指導意見》稱，將持續改進監管工作，動態審慎調整和優化比例及資本監管，研究推進差異化監管，並將研究建立保險資金非重大股權投資負面清單制度。

另外，將引導保險資金服務國家發展戰略，支持保險資金通過各種形式，服務「一帶一路」建設、國家區域經濟發展戰略、「中國製造2025」、PPP項目等。

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