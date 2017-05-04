聯儲局議息決議推升美滙指數，人民幣兌美元中間價創三周低，在岸價(CNY)收市下跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8968，較上日收報6.8917，跌51點子或0.07%；較上日11時30分夜盤收報6.8985，升17點子。
離岸價(CNH)窄幅上落，最低見6.8978，最高見6.8921，截至本港時間傍晚6時30分，離岸價報6.8927，在岸價報6.8952。
人民幣中間價報6.8957，較上日6.8892，下跌65點子或0.09%。
今日 18:36 中國財經
聯儲局議息決議推升美滙指數，人民幣兌美元中間價創三周低，在岸價(CNY)收市下跌。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8968，較上日收報6.8917，跌51點子或0.07%；較上日11時30分夜盤收報6.8985，升17點子。
離岸價(CNH)窄幅上落，最低見6.8978，最高見6.8921，截至本港時間傍晚6時30分，離岸價報6.8927，在岸價報6.8952。
人民幣中間價報6.8957，較上日6.8892，下跌65點子或0.09%。
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