上證指數午後偏軟，現跌4點，深成指則升5點。
上證指數現報3131點，跌4點或0.14%，最低見3111點，跌23點或0.76%，成交1604.81億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10189點，升5點或0.05%，高見10241點，升57點或0.56%，成交2051.11億元。
滬深300指數報3408點，跌4點或0.12%；創業板指數報1846點，升6點或0.34%。
各板塊個別發展，鋼鐵股升近1%；水泥、石油、電力、化工股靠穩；有色金屬、煤炭股則跌近1%；金融、房地產股偏軟。
今日 14:21 中國財經
上證指數午後偏軟，現跌4點，深成指則升5點。
上證指數現報3131點，跌4點或0.14%，最低見3111點，跌23點或0.76%，成交1604.81億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10189點，升5點或0.05%，高見10241點，升57點或0.56%，成交2051.11億元。
滬深300指數報3408點，跌4點或0.12%；創業板指數報1846點，升6點或0.34%。
各板塊個別發展，鋼鐵股升近1%；水泥、石油、電力、化工股靠穩；有色金屬、煤炭股則跌近1%；金融、房地產股偏軟。
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