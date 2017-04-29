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今日 14:35 中國財經

雲鋒基金牽頭 明碼生科完成5.85億融資

藥明康德集團旗下基因組信息公司明碼生物科技宣布，由阿里巴巴主席馬雲旗下私募股權公司雲鋒基金與新加坡主權基金淡馬錫牽頭，對明碼生物科技完成7500萬美元(約5.85億港元)B輪融資。

明碼生物科技表示，將以這次融資推進中國消費市場解決方案的進程，強化在生物信息學領域的領導地位，進一步拓展人工智能和深度學習的能力。

明碼生物科技又表示，此次B輪融資的其他投資者包括安進公司的風險投資基金Amgen Ventures及私募股權公司3W Partners。

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