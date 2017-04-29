中國財經

內地財新網最新一期的《財新周刊》封面文章「穿透安邦魔術」，對安邦保險集團於2014年兩次巨額增資的真相進行分析披露。安邦集團早前以「決定起訴」為由，發表聲明指出，財新出於自身經濟訴求對其攻擊抹黑。這是罔顧事實的構陷之舉，完全缺乏法律依據。

財新傳媒回應，該公司自創立以來，始終堅守媒體公信力原則，設立嚴格的防火牆機制，經營與編採完全分離，確保新聞獨立性不受商業利益的干擾。對安邦聲明的誣衊行為，該公司予以強烈譴責，並保留法律追訴的權利。