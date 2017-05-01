今日 13:42
中國財經
澳門博彩監察協調局公布，4月份博彩毛收入為201.62億澳門元，按年升16.26%；不過按月則跌5.03%，為連續第二個月下跌。
而今年首4個月累計賭收為836.4億澳門元，按年升13.76%。
私樓供應新高 四年9.6萬伙
今日信報
百麗溢價兩成提私有 高瓴牽頭
【信報月刊】仿效歐洲 貨櫃屋邨解燃眉
港股市底虛弱 反彈只許成功
信析
｜
今日信報
歐美經濟風水轉 歐羅落注等發威
習廣思
｜
今日信報
美國經濟已過渡重大轉折點
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
中國推動亞洲經濟發展
何如克(Robert Horrocks)
｜
財富管理
科技發展推動房產市場變革
楊書健
｜
財富管理
最低工資今起上調 工黨工聯會指加幅不足
香港財經 ｜ 今日 10:11
【一問三答】入了1萬股中交建，走勢唔對路...
即巿股評 ｜ 今日 07:45
李卓人:最影響勞工階層是長工時問題
時事脈搏 ｜ 今日 10:12
聯儲局今周加息機會微 經濟師料循序政策不變
國際財經 ｜ 今日 09:15
鯉景灣3房海景1265萬成交
地產新聞 ｜ 今日 07:45
日股跌轉升 4月製造業PMI終值回落
國際財經 ｜ 今日 08:59
畢馬威:中國去年投資澳洲創8年新高
中國財經 ｜ 今日 10:29
美國眾院委會主席:續支持邊境調整稅
國際財經 ｜ 今日 09:18
台外交部長:路透已就蔡英文專訪表達遺憾及歉意
時事脈搏 ｜ 今日 11:31
佐科晤梁振英 簽署文化合作諒解備忘錄
時事脈搏 ｜ 今日 10:42
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞