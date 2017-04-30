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德國歐洲經濟研究中心日前發布一份調查報告指出，中國經濟發展持續向好，經濟前景指數連續第三個月上升。

報告表示，反映未來12個月中國經濟狀況的前景指數連續第三個月上升，達到17.7；評估中國當前經濟狀況的指數也上升至17.6，為2013年7月開始該項調查以來的最高值。

同時，報告又稱，由於就業人數上升，作為中國經濟增長主要動力之一的消費將增長，對外貿易前景亦將改善。

歐洲經濟研究中心高級研究員施羅德表示，中國經濟將逐漸企穩回升，恢復到較高增長水平。