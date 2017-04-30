中國財經

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月製造業採購經理指數(PMI)保持擴張，但增速有所回落。

國統局公布，中國4月製造業PMI為51.2，低於上月0.6個百分點，結束連升兩個月，雖然繼續位於擴張區間，不過低於市場預期51.7。

分企業規模看，大型企業PMI為52.0，低於上月1.3個百分點，繼續保持在擴張區間；中型企業PMI為50.2，按月回落0.2 個百分點；小型企業PMI為50.0，連續兩個月上升，高於上月1.4個百分點，升至臨界點，為近兩年來的高點，企業經營狀況有所改善。

另外，從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，分別為53.8、52.3、50.5，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點，分別為48.3及49.2。

趙慶河解釋，增速回落主要是市場供需增速均有所放緩，其次高耗能行業景氣度降至收縮區間；同時，受國內外大宗商品價格波動和部分行業供求關係變化等影響，價格指數明顯回落。此外，亦由於進出口擴張速度有所放緩。

儘管PMI有所回落，但同時也看到一些積極因素仍在不斷積累，裝備製造業和高技術製造業在推動製造業轉型升級中繼續發揮引領作用，消費品製造業對穩定經濟增長作用不斷增強，小型企業經營狀況有所改善。

另外，4月中國非製造業商務活動指數為54.0，按月回落1.1個百分點，高於去年同期0.5個百分點，非製造業擴張步伐有所放緩，但仍在擴張區間。