中國財經

五一勞動節假期前夕，內地股市在4月最後一個交易日個別發展。上證指數連續第4日上升，收升2點。兩市成交縮減兩成至4165億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計跌0.58%，連跌3個星期，累計跌131點或4.02%。本月亦跌2.11%，連跌兩個月，累跌2.69%。

上證指數今早低開8點後，反覆偏軟，尾市則止跌回穩，以接近全日最高位收市，收市報3154點，升2點或0.08%，最多跌15點或0.5%，低見3136點，成交1831.96億元。

深成指亦反覆靠穩，收市報10234點，升5點或0.05%，最高見10235點，升6點或0.06%；低見10176點，跌53點或0.52%，成交2332.86億元。深成指4月累跌1.86%。

滬深300指數報3439點，跌6點或0.2%；創業板指數報1850點，升7點或0.42%。

分析師表示，今日大市低開後全日窄幅上落，尾市止跌回穩，因臨近五一假期，市場交易氛圍偏淡，反彈缺乏交投量有效配合。但各個板塊超跌後反彈，令滬指整體走勢相對平穩，料短期大市將繼續窄幅上落以確認階段性底部。

各板塊普遍向好，房地產、石油、化工、鋼鐵股升逾1%；電力、煤炭、有色金屬、金融股亦靠穩；釀酒股則跌逾2%；水泥股偏軟。