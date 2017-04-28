中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌3點，深成指跌20點。

上證指數現報3148點，跌3點或0.12%，最低見3136點，跌15點或0.5%，成交1447.2億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10208點，跌20點或0.2%，低見10176點，跌53點或0.52%，成交1899.41億元。

滬深300指數報3430點，跌16點或0.47%；創業板指數報1849點，升6點或0.33%。

各板塊普遍向上，化工、房地產、石油股升逾1%；鋼鐵、電力、煤炭、有色金屬股靠穩；水泥、金融股則偏軟。