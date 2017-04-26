訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:19 中國財經 國際財經

澳洲央行行長:中國須平衡資本外流 控制風險

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，中國必須在控制資本外流之際取得平衡，因為此舉會與中國自由化的長期目標相悖。

洛威指出，人民幣國際化與資本賬戶的自由化，對於全球金融體系具有重要意義。他又稱，短期資本管制能對中國金融穩定產生正面影響，但強調中國需要平衡及控制經濟所面臨風險。

不過，洛威表示，平衡這些競爭性風險是非常困難的任務。

洛威又稱，中國作為全球第二大經濟體，擁有龐大的體量，而中國在努力實現人民幣自由化之際還面臨另一挑戰，就是處理其對全球金融系統的影響。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。