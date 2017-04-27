人民幣兌美元在岸價(CNY)續收貶，中間價跌至兩周低。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8922，較上日收報6.8908，下跌14點子或0.02%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8927，上升5點子。
離岸價(CNH)跌穿6.9，低見6.9040，最高見6.8961。截至本港時間傍晚6時11分，離岸價報6.9026，在岸價報6.8935。
官方今日開出中間價報6.8896，較上日6.8845，下跌51點子或0.07%，連續第3日下跌。
今日 18:13 中國財經
人民幣兌美元在岸價(CNY)續收貶，中間價跌至兩周低。
人民幣在岸價下午4時30分收報6.8922，較上日收報6.8908，下跌14點子或0.02%；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8927，上升5點子。
離岸價(CNH)跌穿6.9，低見6.9040，最高見6.8961。截至本港時間傍晚6時11分，離岸價報6.9026，在岸價報6.8935。
官方今日開出中間價報6.8896，較上日6.8845，下跌51點子或0.07%，連續第3日下跌。
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