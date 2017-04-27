港股直擊 中國財經

內地股市今日先跌後升，深圳股市方面，深成指收報10229點，升24點或0.24%，成交2852.23億元（人民幣.下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘123.27億元，用6.73億元或5.2%。

盾安環境(002011.SZ)、網宿科技(300017.SZ)及恒泰艾普(300157.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:45PM，額度餘102.07億元，用2.93億元或2.8%。