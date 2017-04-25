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滙豐亞太區基建及地產業務聯席主管Jame Cameron在電話會議中表示，「一帶一路」是中國國家主席習近平為了增進與環球其他國家貿易聯繫的里程碑項目，未來10年「一帶一路」國家基建規模可高達2萬億美元。

他相信，中國將在推動東盟基建上扮演重要角色，除了提供資金填補區內的融資缺口外，也可提供技術填補能力缺口，因為中國建設的速度向來無其他國家能及，有很多工程、交通、原料供應、金融服務及諮詢的專才，可直接參與東盟基建建設，或與當地公司組成合夥人。

他又說，很多滙豐的企業客戶關心「一帶一路」可帶來甚麼商機，他認為，雖然幾個大型基建項目會由中國公司主導，但基建規模甚大，需要很多當地分包商(subcontractor)負責建築設計、物流等工序，有專才的新加坡、馬來西亞、越南等本地公司會受惠。為了取得生意，很多東盟國家的企業都已開始尋求有何項目可參加，與當地商務部洽談爭取項目及準備向銀行融資。

至於滙豐的角色，滙豐銀行工商金融國際市場亞太區主管Tim Evans表示，國際銀行可助配對這些基建融資，有一些機構投資者及基金已開始留心有何投資機會，擬增加對基建的投資配置，只要基建項目是嚴守財政紀律地採購及建造，並可以賺錢，他們會願意出資。

有記者問到以往中國公司在境外組合資建設項目時，很少做到技術轉移及聘用當地勞工，Evans回應，「一帶一路」的核心是互惠互利，項目可能會定下一些規則，確保採購及工序批出過程是有紀律和透明，將好過以往中資公司承包境外項目的情況。