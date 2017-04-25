中國財經

中國財政部公布，今年首季度，國有企業利潤總額5873.1億元(人民幣‧下同)，按年增長37.3%，增幅比1至2月略有下降。其中，中央企業利潤總額4261.1億元，按年增長27.1%；地方國企利潤總額1612億元，按年增長74.3%。

期內，國企營業總收入11.63萬億元，按年增長18.5%。國有企業經濟運行穩中向好，國有企業收入和利潤實現較快增長。

首季度，石油、煤炭、鋼鐵等去年同期虧損的行業繼續保持盈利；石化和交通等行業實現利潤按年增幅較大；電力等行業實現利潤按年降幅較大。