中國財經

台灣股市走高，加權指數收報9856點，升14點或0.15%，連續第4日上升。

台股今早高開17點，其後在窄幅水平上落，最高見9865點，收市升14點。其中，紡織股漲0.4%，營建股升0.27%，造紙股則跌0.5%。

分析師指出，台股今日窄幅上落，主要由於隔晚美國股市走高，其中，納斯特綜合指數更首度升破6000點，因投資者憧憬美國總統特朗普公布大幅減稅，但台股在9800點關口承壓，削弱升勢。

個股方面，重磅股大立光升0.6%，鴻海升0.31%，台積電則跌0.52%。