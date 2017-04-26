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今日 10:51 中國財經

工行:委託投資沒大規模委外贖回

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工商銀行(01398)相關負責人表示，今年以來該行在資產管理業務的發展中堅持「自主投資為主、委託投資為輔」的原則，通過適量委託投資合作豐富策略組合構建、細分策略投資，委託投資運作始終保持正常、穩定，沒有大規模委外贖回的情況。

負責人稱，該行委託投資已建立起一整套行之有效的管理機制。比如實時對專戶進行估值核算，提高監測時效性；堅持對底層持倉進行穿透和分析，掌握投資標的的具體情況，加強風險管控；自主研發了委託投資管理系統，通過電子化進行檔案存儲、數據收集、數據分析、評價管理等工作。

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