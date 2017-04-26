中國財經

上證指數低開1點後靠穩。

上證指數開市報3132點，跌1點或0.05%；現報3138點，升3點或0.12%。

深成指開市報10162點，跌2點或0.02%；現報10191點，升26點或0.26%。

滬深300指數開市報3440點，跌不足1點或0.02%；現報3446點，升5點或0.17%。

創業板指數開市報1812點，跌6點或0.33%；現報1817點，跌1點或0.08%。

各板塊個別發展，有色金屬、煤炭、金融、石油、化工股靠穩；水泥、鋼鐵、電力、房地產股則偏軟。