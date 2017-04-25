中國財經

中國國家發改委日前發布的《2016-2030年能源生產和消費革命戰略》通知稱，今後十餘年中國能源消費將持續增長，綠色低碳成為能源發展方向，能源戰略應堅持安全為本、節約優先、綠色低碳、主動創新的戰略取向。

通知指出，將擴大能源資源及產品儲備規模；完善能源儲備設施布局，增強長期戰略性儲備、平時和應急調峰性儲備能力；加快石油儲備基地建設，科學確定儲備規模。

此外，通知要求，到2020年，全面啟動能源革命體系布局，推動化石能源清潔化，根本扭轉能源消費粗放增長方式，實施政策導向與約束並重。