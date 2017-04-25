港股直擊 中國財經

內地股市今日回升，深成指收報10165點，升73點或0.73%，成交2127.63億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘122.08億元，用7.92億元或6.1%。

蒙發利(002614.SZ)、德爾未來(002631.SZ)、嶺南園林(002717.SZ)和大連重工(002204.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於下午約3時58分，額度剩餘101.84億元，用3.16億元或3%。