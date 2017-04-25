中國財經

工信部等三部委聯合發布汽車產業中長期發展規劃，明確提出到2020年，新能源汽車年產銷達200萬輛；到2025年，新能源汽車佔汽車產銷20%以上，動力電池系統比能量達每公斤350瓦時。

規劃稱，到2020年，骨幹汽車企業研發經費佔營業收入4%左右，新車平均故障率比2015年下降30%，形成若干世界知名汽車品牌；到2025年，骨幹汽車企業研發經費佔營業收入6%左右，骨幹企業新車平均故障率達到國際一線品牌同等水平，若干中國品牌汽車企業產銷量進入世界前10位。

規劃又提出，加大財稅金融支持，依託各類產業投資基金、汽車產業聯合基金等資金渠道，支持創新中心建設等八大工程實施。通過國家科技計劃(專項、基金等)統籌支持前沿技術、共性關鍵技術研發。以創新和綠色節能為導向，鼓勵行業企業加大研發投入，全面實施營改增試點，落實消費稅、車輛購置稅等稅收政策。同時，積極發揮政策性金融和商業金融各自優勢，加大對汽車關鍵零部件、新能源汽車、智能網聯汽車等重點領域的支持力度；支持中國進出口銀行在業務範圍內加大對汽車企業走出去的服務力度。

去年，中國汽車產銷突破2800萬輛，連續8年位居全球榜首。其中，中國品牌汽車銷量佔比50%左右。