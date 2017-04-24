中國財經

《人民日報》今日刊發署名文章指，過去20多年，「中國經濟崩潰論」一波一波襲來，但沒有一次預言成真，當前，中國經濟發展長期向好的基本面沒有變，未來中國經濟發展將更加健康、更可持續，這一波「中國經濟崩潰論」同樣難逃崩潰的命運。

文章指，從經濟增長看，中國依然是世界經濟增長的主要貢獻者。從經濟結構看，中國經濟質量不斷提升、結構進一步優化。中國經濟增長正在改變過於依賴投資和外需的局面，產業結構更加合理，發展質量和效益不斷提高。

中國經濟發展進入新常態後，與經濟增速換擋相伴隨的是結構調整和動力轉換，這將使中國經濟發展更加健康、更可持續。從近幾年的經濟數據看，中國經濟已經穩定在6.5%左右的中高速增長平台上。這樣的經濟增速不僅有利於擴大就業和經濟結構調整，而且符合全面建成小康社會的目標要求，所謂「中國經濟崩潰論」是根本站不住腳的。

文章認為，面對國際上不時出現的唱衰中國的錯誤言論，一是要堅定不移全面深化改革，破除阻礙經濟發展的制度藩籬，特別是深入推進供給側結構性改革，不斷培育和增強經濟發展新動能；二是堅持穩中求進的工作總基調，保持經濟平穩健康發展和社會和諧穩定；三是積極參與全球經濟治理，與各國攜手創造更加美好的未來。