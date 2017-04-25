中國財經

人社部新聞發言人盧愛紅表示，一季度就業工作溫暖開局，延續總體平穩、穩中向好的態勢。

首季全國城鎮新增就業334萬人，按年增長16萬人；全國城鎮登記失業率3.97%，按季下降0.05個百分點，按年下降0.07個百分點。

截至3月底，全國基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育保險參保人數分別8.92億人、10.12億人、1.8億人、2.18億人、1.83億人；五項基金總收入1.53萬億元(人民幣．下同)，按年增長26.9%，總支出1.18萬億元，按年增長21.7%。