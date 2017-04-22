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今日 16:52 中國財經

上海耀之資管:境外投資需求仍在

上海耀之資產管理董事總經理杜洋在Fund Forum Asia一個論壇上表示，由於中國太多資本管制限制，現時不能從銀行兌換美元，今年首季該公司減少了境外投資(outbound investment)，但相信境外投資需求仍在，收縮投資不會是長期趨勢。

Oxford Economics亞洲經濟研究主管Louis Kuijs表示，贊同中國政府收緊資本管制，認為金融穩定比人民幣國際化重要，雖然外資投資者會不歡迎此舉。Kuijs又堅信北京政府偏好長遠進一步開放市場，只不過去年太多人表示對走資的憂慮，需要有些動作安撫市場。

安邦資產管理董事總經理Simon Chan表示，隨着境內經濟放緩，很多資產如樓市及債券都出現泡沫，很多人自然會想尋找下一個可安放資金的地方，境外投資增加是很自然的發展，為了避免之前的人民幣貶值，很多資金就流入鄰近的香港巿場，但因為規模太大捕捉了大家的眼球。

他續稱，中央政府仍有很大決心推動開放，只不過不能如本來預想的速度開放，這和中國人愛投機的本質有關，每一個新政策出來大家都無盡地揣測，小行動很快變成廣泛現象，政策反應滾雪球是政府原本始料不及，所以維持金融穩定是非常重要，能讓政府有時間推動其他人口等其他政策。

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