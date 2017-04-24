港股直擊 中國財經

內地股市急跌，上證指數一度挫1.95%，收報3129點，跌43點或1.37%，為超過3個月新低，成交1978.45億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘129.5億元，約用5000萬元或0.4%。

全日有9隻「滬股通」股份跌停。相反，江蘇吳中(600200.SH)升8.38%，為表現最好「滬股通」股份。

南下投資港股的105億元港股通額度，於下午約3時51分，額度剩餘98.56億元，用6.44億元或6.1%。