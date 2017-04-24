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河北省住建廳黨組書記曹汝濤表示，繼續加強房地產市場管控，對雄安新區周邊、京冀交界地區熱點市(縣、區)實行嚴管嚴控，確保房地產市場穩定；堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，探索體制機制創新，研究與新區相匹配的住房政策。

他稱，將結合部門職能，從審批權下放、規劃編制、工程項目建設等方面全力服務新區建設，從棚戶區改造、海綿城市和綜合管廊建設試點、超低能耗建築等方面為新區爭取支持。

該省科技廳黨組書記馬宇駿認為，設立雄安新區，是千年大計、國家大事，也是河北省創新發展的重大機遇和重大責任。省科技廳將把服務雄安新區建設作為重大歷史使命緊抓不放，對接創新驅動發展引領區的功能定位，高標準高質量編制新區規劃，通過集成政策、統籌資源、突出重點、精準發力等一系列舉措，持續加大對新區科技研發、人才引進、技術轉移、成果轉化、科技金融等方面的支持服務力度。

省交通運輸廳黨組書記單寶風指出，該廳將在省委、省政府堅強領導下，盡快會同有關部門着手研究制定雄安新區綜合交通運輸專項規劃，力爭在短時間內取得實質性進展。此外，服從、服務於北京城市副中心的規劃建設，緊密與北京市、廊坊市及其北三縣有關部門加強溝通、銜接與協調，全力做好交通運輸服務保障工作，為加快推進京津冀交通一體化作出應有貢獻。