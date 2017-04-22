中國財經

中國人民銀行參事盛松成於《中國金融時報》發表文章稱，總結滙率調控對房地產調控提供可資借鑑經驗。中國滙率調控經驗可初步歸納為三點，即供給調控與需求調控相結合，積極主動引導市場預期，從經濟社會全局出發實行有效調控措施，以時間換空間。

他表示，通過增加外滙供給來穩定滙率，房地產調控亦應供需結合，因城施策。在房地產調控中，中國往往採用需求調控，也就是通過抑制或促進需求來進行調控，結果是一二線城市房價似乎愈調控愈高。單一的需求調控只能使今天的需求變成明天的需求，是一種治標不治本的手段。

盛松成指出，要治本，就要在注重需求調控的同時，從「供給側」加快建立和完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，加強房地產市場分類調控，尤其是房價上漲壓力大的城市要合理增加土地供應，提高住宅用地比例，盤活城市閒置和低效土地，加強公共租賃住房的建設。

其次，預期管理對於房價調控也尤為重要。當前以需求管制為主的調控手段，不僅沒有改變公眾對房價上漲的預期，反而強化房價上漲的預期，公眾對房價上漲的預期反映在節節攀升的地價當中，也反映在居民加槓桿的行為之中。此外，在房價上漲預期下，存量房也難以形成有效供給，更容易引發房價上漲預期的自我實現。因此，各級政府除增加土地供給外，還應加強輿論引導，表明地方政府有信心、有能力抑制房價過快上漲。

他表示，在打破甚至扭轉人民幣的單邊貶值預期後，資本回流的趨勢已初步顯現。隨着中國經濟不斷向好的方向發展，利率也進入上行通道。房地產市場也一樣，既要抑制房價泡沫，又要防止房地產市場大起大落。在穩定房價的同時，需要採取有效的政策措施使實體經濟恢復增長，則樓市就會有未來收入的支撐，泡沫也會逐漸緩解。