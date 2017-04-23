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世界銀行集團和國際貨幣基金組織(IMF)於本月21日至22日在美國華盛頓舉行了第95屆發展委員會部長級會議，中國財政部部長肖捷出席會議並發言。

會議指出，全球經濟增長勢頭加強但仍存在下行風險，世行集團與IMF應與成員國共同努力，促進包容和可持續增長，降低金融脆弱性，創造更多就業崗位和經濟機會；同時，大力促進消除貧困和減少不平等，確保經濟全球化的收益得到廣泛分享。

肖捷指出，世行集團應在推動全球經濟包容和可持續增長，以及消除極端貧困和促進共享繁榮方面發揮更大作用。世行集團應堅持宗旨，加強與低收入國家和中等收入國家的合作，始終以客戶需求為業務重點，確保政策的包容性和援助的有效性。

同時，肖捷又稱，各成員國應堅持多邊主義，支持世行集團較大幅度增資，增強財務能力；支持世行集團治理改革，提高發展中國家的話語權和代表性，維護其在全球發展事業中的領導地位。

肖捷強調，中方支持世行集團與其他發展機構和私營部門建立強有力的伙伴關係，調動多種資源服務共同發展，加強區域合作、南南合作、南北合作和三方及多方合作，堅定不移地推進區域及全球經濟一體化。

此外，他指出，中方希望與世行集團就「一帶一路」等倡議開展合作，進一步深化雙方全方位夥伴關係，推動全球實現共同發展。