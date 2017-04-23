訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:05 中國財經

中保監要求全行業進一步加強風險防控工作

放大圖片

中國保監會對各保險公司印發了《中國保監會關於進一步加強保險業風險防控工作的通知》。《通知》要求全行業進一步加強風險防控工作，強化各保險公司在風險防控工作中的主體責任和一線責任，切實加強保險業風險防範的前瞻性、有效性和針對性，嚴守不發生系統性風險底線，維護保險業穩定健康發展。

《通知》明確指出，當前保險業風險較為突出的9個重點領域，並對保險公司提出了39條風險防控措施要求，涉及10方面，包括流動性風險防控，資金運用風險防控，戰略風險防控，新型保險業務風險防控，外部傳遞性風險防控，群體性事件風險防控，底數不清風險防控，資本不實風險防控，聲譽風險防控，以保險公司要健全風險防控工作機制。

此外，《通知》強調，保險公司要深刻認識當前加強風險防控工作的重要性和緊迫性，增強大局意識和責任意識，切實承擔起風險防控的主體責任和一線責任，把風險防控作為當前和今後一個時期的重點工作。

下一步，中保監將加強跟蹤督導，確保《通知》中各項風險防控工作要求落到實處。對在風險防控工作中失責失當、出現重大風險的公司，保監會將追究公司「一把手」和相關人員的責任，做到有錯必糾、有責必問、有案必查；涉嫌犯罪的，堅決移送司法，依法嚴肅處理。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。