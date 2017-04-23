中國財經

中國保監會對各保險公司印發了《中國保監會關於進一步加強保險業風險防控工作的通知》。《通知》要求全行業進一步加強風險防控工作，強化各保險公司在風險防控工作中的主體責任和一線責任，切實加強保險業風險防範的前瞻性、有效性和針對性，嚴守不發生系統性風險底線，維護保險業穩定健康發展。

《通知》明確指出，當前保險業風險較為突出的9個重點領域，並對保險公司提出了39條風險防控措施要求，涉及10方面，包括流動性風險防控，資金運用風險防控，戰略風險防控，新型保險業務風險防控，外部傳遞性風險防控，群體性事件風險防控，底數不清風險防控，資本不實風險防控，聲譽風險防控，以保險公司要健全風險防控工作機制。

此外，《通知》強調，保險公司要深刻認識當前加強風險防控工作的重要性和緊迫性，增強大局意識和責任意識，切實承擔起風險防控的主體責任和一線責任，把風險防控作為當前和今後一個時期的重點工作。

下一步，中保監將加強跟蹤督導，確保《通知》中各項風險防控工作要求落到實處。對在風險防控工作中失責失當、出現重大風險的公司，保監會將追究公司「一把手」和相關人員的責任，做到有錯必糾、有責必問、有案必查；涉嫌犯罪的，堅決移送司法，依法嚴肅處理。