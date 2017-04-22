中國財經

廣東第一季居民人均可支配收入9191元(人民幣‧下同)，按年名義增長8.8%，扣除價格因素實際增長7.2%。

其中，城鎮居民人均可支配收入1.13萬元，名義增長8.4%，扣除價格因素實際增長6.7%；農村居民人均可支配收入4595元，名義增長8.7%，扣除價格因素實際增長7.9%。

國家統計局廣東調查總隊有關專家解讀稱，今年以來廣東經濟開局良好，城鄉居民人均可支配收入保持平穩增長，城鄉居民收入增速均高於全國平均水平，收入四大類構成均有不同程度增長。