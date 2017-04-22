中國財經

近期世界局勢其中一個熱點就在朝鮮半島，北韓的導彈危機，隨時引爆成東北亞大戰。這令筆者想起五百多年前發生在該地的中日韓國際戰爭：明代的萬曆朝鮮之戰 （韓國稱壬辰倭亂，日本稱之為文祿·慶長之役）。

當時的日本，織田信長運用了歐洲先進的火繩槍戰勝了其它大名 ，眼看百多年戰國時代快將結束，但他卻在本能寺之變被逼自殺。他的部下，農民出身的豐臣秀吉打敗了其他對手，統一日本，進位關白（相當於宰相）後，野心膨脹到核爆，竟然夢想衝出日本，出兵征服朝鮮和大明。當時的朝鮮正值李氏王朝，一直奉明王朝為宗主國，國家和平二百年，武備廢弛。

豐臣秀吉極速攻下釜山

1592年，日本豐臣秀吉以十六萬兵力，七百多艘艦艇出征朝鮮。先頭部隊由小西行長率領的第一軍團，共一萬八千兵力登陸並極速攻下釜山，朝鮮軍毫無抵抗能力。日軍在十七日後攻陷朝鮮國都漢城（今首爾），朝鮮國王李昖先逃至平壤，再敗退至鴨綠江邊的義州，並向大佬中國求救。與日本陸軍的接連勝利相反，日本海軍卻是連連受挫，朝鮮海軍將領李舜臣以龜甲戰艦在海戰中多次擊敗日軍，成為韓國歷史上的民族英雄。

大明朝鮮聯軍收復平壤

明帝國得知朝鮮丟失了大部分國土後，還在北京爭論應否出兵朝鮮半島，日軍已進逼至邊境，朝野震動，深居宮中三十年也不上朝的萬曆帝（明神宗）極為惱火，誓要教訓東洋倭寇。明政府最初只以史儒、祖承訓領五千明軍出兵抗日援朝，但史儒在平壤中了日方埋伏而死，祖承訓在城內巷戰被日本火槍軍團伏擊，差不多全軍覆沒。後來明帝國終於出動四萬精銳大軍（包括配有火統、鳥槍和火炮的神機營）渡過鴨綠江，總兵李如松率領大明朝鮮聯軍收復平壤、開城，扭轉了戰局。根據朝鮮史料記載，當時明軍有熟悉火器的葡萄牙僱傭兵，白人士兵竟出現在中國軍團中，有如電影情節。

日軍連失平壤、開城，與中朝聯軍於漢城以北對峙，尤如今日之南北韓劃界對抗。豐臣秀吉假意議和，換取時機重整兵力。中日雙方同意議和後，日軍退據釜山。可是談判談了三年還是不成功，日軍閃電攻擊漆川島的朝鮮海軍至幾乎全軍覆沒，有如二次大戰時日軍偷襲珍珠港。朝鮮半島戰火重燃。

日軍共十四萬人北上進攻漢城，明軍七萬多人增援，連破敵軍。而重新復職的朝鮮李舜臣，則在鳴梁海戰大敗日本海軍。不久豐臣秀吉病死，日軍戰意更是低落。在最後的海戰，明、朝水軍在釜山南海大破日軍，日軍戰船被殲無數，明將鄧子龍、朝鮮英雄李舜臣壯烈戰死。最終日本全軍撤出朝鮮。經過七年奮戰，大明、朝鮮聯軍慘勝，朝鮮復國，日本完敗。

對東亞局勢影響巨大

這場萬曆朝鮮之戰，對後來東亞局勢的影響十分巨大。明朝為了支援朝鮮，不僅派遣了二十萬大軍，還以極長的補給線運送軍備糧草，耗費了大量財力物力，造成明末財政的紊亂；更重要的是給予女真族，也就是後來的滿清崛起的良機，間接種下了明朝滅亡的遠因。

對日本的影響：豐臣秀吉最後以失敗告終，衝出日本的夢想破滅。他病死之後，德川家康趁機取代豐臣家族，日本歷史進入到了德川氏世襲江戶幕府時代。這場戰爭，朝鮮的國土是主戰場，戰後百業蕭條，農業生產大減，經濟多年仍不能恢復，朝鮮王朝更加衰落。

鍾左敦