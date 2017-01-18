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今日 15:15 中國財經

西王集團籌劃糖業上市

內地《第一財經》報道，西王集團旗下西王食品、西王特鋼、西王置業上市後，正籌劃將西王糖業及中再西王上市。

西王集團董事長王勇表示，力爭三至五年將西王糖業、中再西王兩家公司上市，引進戰略合作夥伴。

王勇表示，在糖業方面，今後將集中發展玉米綿白糖，打造新型糖源，為糖業藥業整合上市做準備。西王集團正在加快建設規模50萬噸的玉米綿白糖項目，根據市場情況發展，將產能擴大到每年100萬噸，爭取到2018年使企業糖板塊達10億元利潤，再造一個300億市值上市公司。

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