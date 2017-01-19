中國財經

上證指數午後反覆走軟，現跌7點，深成指跌2點。

上證指數現報3105點，跌7點或0.24%，最低見3096點，跌16點或0.52%，成交1083.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9802點，跌2點或0.02%，低見9746點，跌58點或0.6%，成交1236.98億元。

滬深300指數報3336點，跌2點或0.08%；創業板指數報1852點，升6點或0.37%。

各板塊普遍走低，煤炭、有色金屬、房地產、鋼鐵、化工、金融、電力、水泥股偏軟；次新股則升逾1%；石油股靠穩。