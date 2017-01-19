中國財經

國家外滙管理局新聞發言人王春英指出，對比2015年底和去年底兩次美聯儲加息，中國跨境資金流動受美聯儲加息的影響有所減弱。

王春英指出，兩次美聯儲加息以及加息之前的預期變化都導致美元滙率走強，2015年末季美滙指數上升2.4%，去年末季上升7.1%，都使得中國跨境資金流出壓力短期內增加，但影響程度不同。其中，去年末季，中國外滙儲備餘額下跌1559億美元，較2015年同期少跌了15%；去年末季銀行結售滙逆差943億美元，按年收窄43%；去年末季銀行代客涉外收付款逆差510億美元，收窄59%。

她解釋，這主要是由於在美聯儲首次加息時，境內主體增持對外資產和償還負債的調整比較集中，但經過壓力釋放後，境內主體資產負債調整已更加平穩，境內主體繼續進行對外投資，但債務償還趨緩、借債需求回升，使中國化解外部影響跨境資金流動的能力得到提升。

她補充指，美聯儲加息的溢出效應屬於全球性，在世界相關經濟體普遍面臨衝擊時，各國受到的影響大小將主要取決於其經濟基本面，以及一些其他因素的影響，包括開放程度、經濟體量大小等。目前，中國經濟發展狀況、金融市場穩健程度和社會穩定性在全球範圍內仍是表現良好，在應對美聯儲加息衝擊中具有一定優勢。

對於美聯儲下一階段的動作，王春英指出，美聯儲加息的進程以及美元走強的趨勢仍有待觀察。從目前的市場變化看，美元滙率也會有所波動，近期美滙指數較年初總體回落。市場關於更長期的美元走勢仍存在疑問和分歧，主要是考慮美國新政府的政策執行情況和實際效果，以及國際金融市場上一些不穩定因素的影響等。