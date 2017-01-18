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今日 10:54 中國財經

中國12月銀行結售滙逆差11個月最大

國家外滙管理局公布，12月銀行結售滙逆差463億美元，創11個月最大單月逆差額，亦是連續第18個月出現逆差，數據較上月的逆差334億美元，擴大38.62%。

外管局表示，去年全年，銀行累計結售滙逆差3377億美元，累計代客涉外收付款逆差3053億美元。

數據並顯示，2016年12月境內銀行代客涉外收付款逆差123億美元，較上月246億美元逆差收窄50%，亦是連續第18個月出現逆差。

去年1-11月銀行結售滙逆差2914億美元，1-11月境內銀行累計涉外收付款逆差2929億美元。

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