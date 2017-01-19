中國財經

路透引述業內人士透露，中國人民銀行公開市場今日將進行2500億元(人民幣．下同)逆回購操作，其中7天期1000億元，28天期1500億元。

本周公開市場共有2500億元逆回購到期，其中今日到期600億元。據此計算，單日淨投放1900億元；同時，公開市場截至今日逆回購未到期存量達1.855萬億元，創歷史新高。此前高位為2016年2月15日的1.705萬億元。

另外，昨日(18日)和今日還分別有1345億元和820億元中期借貸便利(MLF)到期回收流動性。